“French officials, acknowledging law-enforcement failures, rolled out tougher security measures and pledged aid for businesses after cost-of-living protests this weekend degenerated into violence, vandalism and looting,” Bloomberg reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым