Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Горячие хачапури с тянущимся сыром "Сулугуни" - это не просто вкусно, а очень вкусно! Порадуйте себя и близких вкусным сырным пирогом, тем более, что в его приготовлении нет ничего сложного! Итак, приступим!Для приготовления хачапури с сулугуни в духовке потребуется: ДЛЯ ТЕСТА: вода - 250 мл; подсолнечное масло - 3 ст.