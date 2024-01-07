В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабильно передвигаться пешком

Разработка так называемых экзоскелетов движется в двух основных направлениях: создание силовых ассистентов для людей с полноценными моторными функциями и реабилитация пациентов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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