Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабильно передвигаться пешком

В США создан экзоскелет, позволяющий пациентам с болезнью Паркинсона стабильно передвигаться пешком

Разработка так называемых экзоскелетов движется в двух основных направлениях: создание силовых ассистентов для людей с полноценными моторными функциями и реабилитация пациентов с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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