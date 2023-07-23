За призывы к убийству граждан России — казнить

Юрий Золотарев ЛЮБАЯ бандеровская и предательская МРАЗЬ должна осознавать себя в ЗЕМЛЕ! НЕлюдям не место на Планете!

Сергей Лепехов Да неужели - типа китайцам и МОССАД уподобились? И где хоть один конкретный пример - или опять сплошное бла-бла-бла?..