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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Они же свои...буржуинские, а вдруг там что скажут...За призывы к убий...

За призывы к убийству граждан России — казнить

За призывы к убийству граждан России — казнить

Сергей Гончаров:  Привести приговор в исполнение наши спецслужбы могут в любой точке мира Вера Жердева Фото: Сергей Петров/NEWS.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
ЛЮБАЯ  бандеровская и предательская МРАЗЬ должна осознавать себя в ЗЕМЛЕ! НЕлюдям не место на Планете!
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48 мин.
Сергей Лепехов
Да неужели - типа китайцам и МОССАД уподобились? И где хоть один конкретный пример - или опять сплошное бла-бла-бла?..
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41 мин.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Они же свои...буржуинские, а вдруг там что скажут...
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30 мин.

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