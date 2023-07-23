Сергей Гончаров: Привести приговор в исполнение наши спецслужбы могут в любой точке мира Вера Жердева Фото: Сергей Петров/NEWS.
За призывы к убийству граждан России — казнить
Комментарии
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Юрий Золотарев
ЛЮБАЯ бандеровская и предательская МРАЗЬ должна осознавать себя в ЗЕМЛЕ! НЕлюдям не место на Планете!
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48 мин.
Сергей Лепехов
Да неужели - типа китайцам и МОССАД уподобились? И где хоть один конкретный пример - или опять сплошное бла-бла-бла?..
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41 мин.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Они же свои...буржуинские, а вдруг там что скажут...
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30 мин.
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