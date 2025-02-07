Немецкая компания получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

ATMOS получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение американского регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на запуск возвращаемой капсулы Phoenix.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии