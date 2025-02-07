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Немецкая компания получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

Немецкая компания получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix

ATMOS получила разрешение американского регулятора на запуск Phoenix Немецкая компания ATMOS Space Cargo получила разрешение американского регулятора — Федерального управления гражданской авиации США — на запуск возвращаемой капсулы Phoenix.

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