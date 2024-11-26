🚰 Часть Евпатории останется без воды 26 ноября из-за ремонтных работ В городе будут менять аварийный участок трубопровода по улице 9 Мая.
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🚰 Часть Евпатории останется без воды 26 ноября из-за ремонтных работ В городе будут менять аварийный участок трубопровода по улице 9 Мая.