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Во Владивостоке благоустраивают площадь Адмирала Фокина

Во Владивостоке благоустраивают площадь Адмирала Фокина

Во Владивостоке комплексно благоустраивают территорию площади Адмирала Фокина, сообщает PRIMPRESS. Работы ведутся подрядной организацией ООО «Конкрит Джангл» в рамках реализации проекта «Туристский код Владивостока» по заказу администрации города.

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