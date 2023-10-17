Во Владивостоке благоустраивают площадь Адмирала Фокина

Во Владивостоке комплексно благоустраивают территорию площади Адмирала Фокина, сообщает PRIMPRESS. Работы ведутся подрядной организацией ООО «Конкрит Джангл» в рамках реализации проекта «Туристский код Владивостока» по заказу администрации города.
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