Страны Евросоюза 22 апреля обсудят вопрос использования активов РФ для Украины

Руководители министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза 22 апреля намерены обсудить вопрос использования российских замороженных активов в пользу Украины, но никто не уверен в принятии данного решения.
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