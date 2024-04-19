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Страны Евросоюза 22 апреля обсудят вопрос использования активов РФ для Украины

Страны Евросоюза 22 апреля обсудят вопрос использования активов РФ для Украины

Руководители министерств обороны и иностранных дел стран Евросоюза 22 апреля намерены обсудить вопрос использования российских замороженных активов в пользу Украины, но никто не уверен в принятии данного решения.

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