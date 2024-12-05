Госдума рассмотрит снятие ограничений с маткапитала для семей участников СВО

Глава комитета по науке и высшему образованию Госдумы Сергей Кабышев и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесут в Госдуму законопроект, который позволит участникам СВО распоряжаться средствами материнского капитала без ограничений, передает издание «Известия».
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