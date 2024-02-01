В России, сегодня 2 февраля 2024 года, православная церковь празднует День памяти Евфимия Великого AdministratorКакой православный праздник отмечается сегодня, в четверг, 2 февраля 2024 года, в России, можно узнать из церковного календаря.
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