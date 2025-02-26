В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал

Геннадий Ларионов

Все , что связано с исламизацией в регионах , причем исконно православных , навязывается приезжими мигрантами, которые приехали за лучшей долей, а кто то бежал от преследования радикального ислама в своих странах. А учитывая, что дьяки-муфтии из ДУМ обучаются за рубежём по одним методичкам, что и радикалы , надо вопрос решить один раз и на всегда : Если хотите жить в России , соблюдаете наш Российский устав в общественной жизни . Ни кто вам не запрещает сохранять традиции в своем доме, в своей семье. Для этого нужна воля руководства и даже законов ни каких принимать не надо !!!