Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал

В Тульской области школьницы не будут носить хиджабы: но будет ли из-за этого скандал

Русский Колоколъ Roman Naumov/URA.RU Регион вслед за Владимирской областью издает официальный запрет на религиозную одежду в школе.

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Комментарии
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Геннадий Ларионов
Все , что связано с исламизацией в регионах , причем исконно православных , навязывается приезжими мигрантами, которые приехали за лучшей долей, а кто то бежал от преследования радикального ислама в своих странах. А учитывая, что дьяки-муфтии из ДУМ обучаются за рубежём по одним методичкам, что и радикалы , надо вопрос решить один раз и на всегда : Если хотите жить в России , соблюдаете наш Российский устав в общественной жизни . Ни кто вам не запрещает сохранять традиции в своем доме, в своей семье.  Для этого нужна воля руководства  и даже законов ни каких принимать не надо !!!
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