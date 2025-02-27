Опасный мужчин, сбежавший из больницы в Нижнем Новгороде, найден

34-летний мужчина, которого объявили в розыск в Нижегородской области, найден. Вечером 24 февраля он покинул Городскую клиническую больницу №13 в Автозаводском районе во время прохождения медицинского освидетельствования, найден.
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