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Попугай в Индии помог найти убийц спустя много лет после совершения преступления

Попугай в Индии помог найти убийц спустя много лет после совершения преступления

Индийский суд вынес приговор двоим мужчинам через девять лет после совершенного ими убийства на основании показаний … попугая! Как пишет издание The India Today, преступление было совершено в 2014 году в городе Агра (северный штат Уттар-Прадеш).

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