Попугай в Индии помог найти убийц спустя много лет после совершения преступления

Индийский суд вынес приговор двоим мужчинам через девять лет после совершенного ими убийства на основании показаний … попугая! Как пишет издание The India Today, преступление было совершено в 2014 году в городе Агра (северный штат Уттар-Прадеш).
Индийский суд вынес приговор двоим мужчинам через девять лет после совершенного ими убийства на основании показаний … попугая! Как пишет издание The India Today, преступление было совершено в 2014 году в городе Агра (северный штат Уттар-Прадеш).
Свежие комментарии