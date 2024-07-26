В Магаданской области отказались убивать бездомных животных

Депутаты Магаданской областной думы внесли изменения в закон, разрешающий убийство бродячих собак. Теперь неагрессивных и здоровых животных будут выпускать на улицы населенных пунктов после стерилизации, сообщает пресс-служба заксобрания региона.
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