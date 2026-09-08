Владимирская икона Божией Матери перенесена в Москву в 1395 году

Икону привезли из Киева во Владимир в 1155 году, с тех пор она стала особо почитаема на Руси. В 1395 году образ перенесли в Москву, после чего войско Тамерлана отступило, не дойдя до города.
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