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Царьград

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НКРП пока не согласовал $2,5 млн на безопасность съезда в Далласе

НКРП пока не согласовал $2,5 млн на безопасность съезда в Далласе

Национальный комитет Республиканской партии пока не дал согласия на покрытие $2,5 млн затрат по обеспечению безопасности съезда в Далласе 9-10 сентября.

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