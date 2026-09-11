Анатолий Сульянов: «Cпорт в России без букмекерских денег не очень жизнеспособен»

Глава лиги Hardcore Анатолий Сульянов высказался о возможном сотрудничестве с букмекерами в будущем. – Есть ли вариант, что ты в будущем будешь работать с букмекерами? – Букмекерские деньги всегда превышают и деньги банков, и любых других рекламодателей.