2 августа в России отмечают День ВДВ и Ильин день

2 августа в России отмечают два важных праздника: День воздушно-десантных войск и Ильин день. Первый был утвержден Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года как памятный день, призванный повысить престиж службы в Военно-воздушных силах Российской Федерации.