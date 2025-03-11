Херсонская область: к 2044 году планируется построить 1,7 млн кв. м жилья

К 2044 году в Херсонской области предполагается строительство 1,7 млн кв. м жилья, 77 образовательных, 38 медицинских и 15 спортивных объектов, включая больницы, школы и физкультурно-оздоровительные комплексы, согласно мастер-плану развития региона.
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