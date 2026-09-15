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Газета.ру

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Карпин заявил, что не списывает со счетов полузащитника "Реал Сосьедад" Захаряна

Карпин заявил, что не списывает со счетов полузащитника "Реал Сосьедад" Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не списывает со счетов полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, не попавшего в окончательный состав команды на осенние товарищеские матчи.

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