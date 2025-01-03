Латвия проведет собственное расследование смерти в Москве бывшего мужа певицы Седоковой баскетболистпа Яниса Тиммы

Следственный комитет Латвии возбудил дело по факту смерти в Москве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, РИА Новости спорт со ссылкой на заявление друга погибшего спортсмена Марка Пугачева, которое он сделал в соцсетях.
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