Пощупать грудь: правда ли, что самообследование для женщин бесполезно, объяснил маммолог

Самостоятельное обследование молочных желез женщинам рекомендуется проводить каждый месяц. Это считается важным, чтобы вовремя обнаружить те или иные изменения своей груди — например асимметрию, изменение цвета и состояния, нащупать подозрительные уплотнения.
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