В России задумали изменить правила возврата билетов

«Ъ»: Минтранс РФ изучает введение «периода охлаждения» для возврата билетов Российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.