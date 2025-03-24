В России задумали изменить правила возврата билетов

«Ъ»: Минтранс РФ изучает введение «периода охлаждения» для возврата билетов Российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы.
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