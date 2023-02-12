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«Унион» впервые выиграл 5 матчей подряд в Бундеслиге. Клуб отстает от «Баварии» на 1 очко

«Унион» впервые выиграл 5 матчей подряд в Бундеслиге. Клуб отстает от «Баварии» на 1 очко

«Унион» обыграл «РБ Лейпциг» (2:1) в 20-м туре Чемпионата Германии. Берлинцы одержали 5 побед подряд в Бундеслиге впервые в своей истории.

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