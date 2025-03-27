Украинский военный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУ

Бывший боец ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев из военного лагеря в Британии Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как он и его сослуживцы бежали из военного лагеря в Великобритании, где их обучали.