Украинский военный рассказал о массовом дезертирстве из ВСУ

Бывший боец ВСУ рассказал о бегстве сослуживцев из военного лагеря в Британии Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, как он и его сослуживцы бежали из военного лагеря в Великобритании, где их обучали.
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