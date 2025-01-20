БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Залив Мексиканский, нефть американская

Залив Мексиканский, нефть американская

Слово президента Президент Мексики Клаудия Шейнбаум вскоре после заявления Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в «залив Америки» напомнила о том, что северная часть континента ранее называлась Мексиканской Америкой.

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