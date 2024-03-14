Global Look Press/Patrick Seeger/dpa Францию ждет разорение и война из-за соглашения с Украиной. Такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
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