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Пятый канал

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«Женское счастье»: как ухаживать за спатифиллумом, чтобы растение было пышным и регулярно цвело

«Женское счастье»: как ухаживать за спатифиллумом, чтобы растение было пышным и регулярно цвело

Спатифиллум, более известный как «женское счастье», — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за элегантные белые соцветия, насыщенно-зеленые листья и способность долго сохранять декоративность.

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