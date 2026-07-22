«Женское счастье»: как ухаживать за спатифиллумом, чтобы растение было пышным и регулярно цвело

Спатифиллум, более известный как «женское счастье», — одно из самых популярных комнатных растений. Его ценят за элегантные белые соцветия, насыщенно-зеленые листья и способность долго сохранять декоративность.
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