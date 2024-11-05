Перед началом выборов в США фиксируется перевес Трампа, но нужно будет пройти ещё через голосование выборщиков Сегодня в США официально стартуют выборы президента США.
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Перед началом выборов в США фиксируется перевес Трампа, но нужно будет пройти ещё через голосование выборщиков Сегодня в США официально стартуют выборы президента США.
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