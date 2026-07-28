Яйца десятилетиями то запрещали из-за холестерина, то называли идеальным завтраком. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», сколько яиц в день можно есть и как обезопасить себя от сальмонеллёза.
8 мифов о яйцах: что правда, а что давно устарело
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Какая "замечательная" статья. Сколько приведено исследований по поводу "выеденного яйца". А, самое главное все перечисленные в ней "академики"от "медицины" ничего не знают о такой "маленькой части" всего живого-микробиологии...
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