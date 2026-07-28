Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

8 мифов о яйцах: что правда, а что давно устарело

8 мифов о яйцах: что правда, а что давно устарело

Яйца десятилетиями то запрещали из-за холестерина, то называли идеальным завтраком. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», сколько яиц в день можно есть и как обезопасить себя от сальмонеллёза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolia Vovchenko
Какая &quot;замечательная&quot; статья. Сколько приведено исследований по поводу &quot;выеденного яйца&quot;. А, самое главное все перечисленные в ней &quot;академики&quot;от &quot;медицины&quot; ничего не знают о такой &quot;маленькой части&quot; всего живого-микробиологии...
Ответить
1 м.