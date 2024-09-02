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Аналитик предрек изменение ситуации по переговорам о конфликте на Украине

Аналитик предрек изменение ситуации по переговорам о конфликте на Украине

Аналитик Гечмен допустил изменение ситуации по переговорам по Украине Переговоры по урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, но в скором времени ситуация может измениться, считает турецкий аналитик по внешнеполитическим вопросам Гекхун Гечмен.

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