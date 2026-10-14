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Регионы России

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Продавцы на MIGTORG увеличивают запасы электроники на фоне роста издержек

Продавцы на MIGTORG увеличивают запасы электроники на фоне роста издержек

Продавцы на аукционной платформе MIGTORG начали заранее формировать запасы электронных товаров в ожидании роста издержек на импорт, который должен вступить в силу с 1 декабря 2026 года.

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