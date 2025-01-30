В упавшем в Вашингтоне самолете могли находиться российские фигуристы

В упавшем в Вашингтоне самолете могли находиться российские фигуристыСпортивный агент Ари Закарян сегодня сообщил в эфире Матч ТВ, что на борту разбившегося пассажирского рейса из Вашингтона находились представители российской школы фигурного катания.