Мужики просто спешили: в Уссурийске наказали водителей, пристроившихся за пожарной машиной

Мужики просто спешили: в Уссурийске наказали водителей, пристроившихся за пожарной машиной

В Уссурийске наказали двух водителей внедорожников, грубо нарушивших ДТП. Они выехали на встречную полосу вслед за пожарной машиной, спешащей на вызов.

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