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Зарубежный обозреватель: Зеленскому сказали, что он должен попытаться наступать, и он попытается

Зарубежный обозреватель: Зеленскому сказали, что он должен попытаться наступать, и он попытается

Зарубежные эксперты анализируют украинские попытки организовать контрнаступление. Происходит это на фоне заявлений официальных лиц в США и представителей непосредственно киевского режима о том, что ВСУ «формируют операции» по возвращению своих территорий.

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