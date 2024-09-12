Псков: благодаря вмешательству бизнес-омбудсмена и предпринимателей города повышения цен на размещение павильонов не будет

Резонансный проект постановления Администрации города Пскова, предполагающий существенное увеличение платы за размещение нестационарных торговых объектов сняли с процедуры оценки регулирующего воздействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии