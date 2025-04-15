Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о выдвижении ультиматумов России после задержания граждан республики в московской бане.
Глава МИД Киргизии заявил о выдвижении ультиматумов России
Комментарии
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Виктор
И сколько мы будем терпеть этих оборзевших азиатов. Если б это было у них, то как минимум нашего человека посади ли надолго в тюрьму
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19 час.
Юна
И ведь сейчас наши будут извиняться!
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15 час.
А
Александр
кода человек дурак и занимает большую должность, это беда страны которую он подставляет!!!дбл
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15 час.
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