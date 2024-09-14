Генсек РФС о судействе: «Ситуация, которая складывалась десятилетиями, радикально исправляется. Арбитры все равно будут ошибаться – вопрос, будут ли ошибки критическими»

«Мы довольны руководством. Каждый год у нас идет исправление огромного количества ошибок. Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии