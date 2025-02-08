Медведев оценил фильм «У края бездны»

Он назвал его хроникой будущей Победы.фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev (соцсеть запрещена в РФ)Документальный фильм «У края бездны», рассказывающий о специальной военной операции, стал хроникой будущей Победы, написал 8 февраля в своем Telegram-канале зaмпредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.