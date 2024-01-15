Есть целый ряд продуктов и блюд, аналогов которым нет ни в одной другой стране планеты.

Пышки и пряники Глазированные пряники с начинкой из варенья и булочки, посыпанные сахаром – изделия, которые можно купить в любом супермаркете, кафе или столовой.
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