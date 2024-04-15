Блинкен обсудил угрозу эскалации на Ближнем Востоке с главами МИД Британии и ФРГ

Энтони Блинкен, глава госдепартамента Соединенных Штатов, обсудил угрозу эскалации конфликта на Ближнем Востоке с министрами иностранных дел Великобритании и Германии, Дэвидом Кэмероном и Анналеной Бербок.
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