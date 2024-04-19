Жителям Смоленска предлагают принять участие в акции по созданию памятника на Поклонной горе

Он будет отлит из советских монет, собранных в разных городах В России стартовал общественный проект общесоюзного масштаба «Живая память благодарных поколений», основатель которого - многократный рекордсмен мира и паралимпийских игр в Токио Алексей Талай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии