Лев: гороскоп на февраль 2024 года

Лев Февраль – самый противоречивый месяц в 2024 году для Льва. В текущих делах он будет скользить легко и вольготно, как на снежных санях, а в новых начинаниях придётся двигаться медленно и осторожно, как по тонкому льду.
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