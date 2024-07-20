Домик на Кипре, квартира в Швейцарии: Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.
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