Медвежий угол
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Медвежий угол

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Домик на Кипре, квартира в Швейцарии: Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России

Домик на Кипре, квартира в Швейцарии: Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.

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Комментарии
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Е Пронина
при капитализме народовластие? не смешите, такого не бывает, власть капитала -да))
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50 мин.
Светлана Петрова
Какие командировки за рубежом могут быть у избранников народа? Так трудятся на пользу народа, что не могут без заграницы
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35 мин.
М
Мария
У депутата Затулина вилла в Испании. Вот он поехал туда на викенд. Это командировка? Таких депутатов подавляющее большинство. Неужели можно ещё и командировочные получать, навещая семью. Это уже перебор.
Ответить
20 мин.

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