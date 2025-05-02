Отчёт Meta* за квартал: у Threads* 350 млн пользователей в месяц, Reality Labs продолжает получать убытки

﻿﻿Цена акций компании выросла почти на 8% до 592,9 долларов за акцию. Компания Meta* объявила результаты за первый квартал 2025 года: выручка выросла на 16% в годовом исчислении до 42,3 млрд долларов (аналитики ожидали 41,4 млрд долларов), а чистая прибыль увеличилась на 35% в годовом исчислении до 16,6 млрд долларов.