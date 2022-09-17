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Брат Поля Погба арестован по делу о вымогательстве денег у футболиста

Старшего брата полузащитника итальянского "Ювентуса" и чемпиона мира 2018 года в составе французской сборной Поля Погба Матиаса арестовали в субботу вечером, 17 сентября, вместе с еще четырьмя фигурантами дела о вымогательстве денег у спортсмена.

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