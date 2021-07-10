Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Медвежий уголПолитикаЛатыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего Моя Поляна Современные прибалтийские государства мне напоминают виктимных субъектов стокгольмского синдрома.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид РусиЕвреи в Израиле живут, а этот жид не хочет... Он немцев полюбил всей душой... Они же пособия евреям дают как пострадавшим от фашистов. Евреям и жильё дают... живи и не работай... И вот... эта жидяра присосаласьludmila CernegaРусские работать заставляли, а немцы за гавканье деньги дают.Комментировать
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