Медвежий угол

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Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Латыши, зачем вы кланяетесь немцам? Германия для президента Латвии Левитса превыше всего

Моя Поляна Современные прибалтийские государства мне напоминают виктимных субъектов стокгольмского синдрома.

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Леонид Руси
Евреи в Израиле живут, а этот жид не хочет... Он немцев полюбил всей душой... Они же пособия евреям дают как пострадавшим от фашистов. Евреям и жильё дают... живи и не работай... И вот... эта жидяра присосалась
ludmila Cernega
Русские работать заставляли, а немцы за гавканье деньги дают.

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