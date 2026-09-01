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Царьград

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Президент НОСТРОЙ изучает китайский опыт для сокращения затрат

Президент НОСТРОЙ изучает китайский опыт для сокращения затрат

Антон Глушков, президент НОСТРОЙ, на ВЭФ сообщил, что Россия изучает китайский опыт для ускорения строительства и снижения затрат.

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