В Севастополе прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА

В Севастополе прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА

Воинскую клятву произнесли 42 спортсмена, члены сборных команд России по 16 видам спорта, отобранные для прохождения службы в рядах спортивной роты Центрального спортивного клуба Армии.

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