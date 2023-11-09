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Все по закону: как в России планируют решить проблему мигрантов

Все по закону: как в России планируют решить проблему мигрантов

В Общественной палате РФ заговорили о «языке вражды» в теме межнациональных отношений. Российское мусульманское сообщество обеспокоено тенденцией к развитию мигрантофобии, заявил глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

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